Врачи сообщили о состоянии женщины и детей, которые попали под внедорожник в Алматы

Источник: Tengrinews

«28 сентября 2017 года в 17.44 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ДТП по адресу: микрорайон “Ужет”. На место ДТП выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились четыре человека, из них трое детей и один взрослый», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы в ответе на запрос Tengrinews.kz.

По информации управления, дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи.

«В приемном отделении Центра была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов. По итогам проведенных обследований один ребенок был госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой, перелом затылочной кости слева, ушибами органов грудной и брюшной полости, травматическим шоком 1−2 степени. На сегодняшний день состояние пациента остается тяжелым и находится в отделении реанимации Центра. Двое детей были также госпитализированы в отделение нейрохирургии Центра с закрытыми черепно-мозговыми травмами и различными ушибами, состояние оценивается как средней тяжести», — рассказали в управлении.

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Также в управлении сообщили, что женщина была доставлена в Больницу скорой неотложной помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализирована в отделение нейрохирургии клиники.