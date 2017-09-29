Врачи сообщили о состоянии женщины и детей, которые попали под внедорожник в Алматы

«28 сентября 2017 года в 17.44 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ДТП по адресу: микрорайон “Ужет”. На место ДТП выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились четыре человека, из них трое детей и один взрослый», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы в ответе на запрос Tengrinews.kz.
По информации управления, дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи.
«В приемном отделении Центра была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов. По итогам проведенных обследований один ребенок был госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой, перелом затылочной кости слева, ушибами органов грудной и брюшной полости, травматическим шоком 1−2 степени. На сегодняшний день состояние пациента остается тяжелым и находится в отделении реанимации Центра. Двое детей были также госпитализированы в отделение нейрохирургии Центра с закрытыми черепно-мозговыми травмами и различными ушибами, состояние оценивается как средней тяжести», — рассказали в управлении.
Также в управлении сообщили, что женщина была доставлена в Больницу скорой неотложной помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализирована в отделение нейрохирургии клиники.
Ранее в Сети появилось видео шокирующего ДТП. Видеорегистратор одной из машин запечатлел момент, как джип Toyota Highlander, переезжая перекресток, столкнулся с легковушкой BMW. Затем внедорожник на полном ходу откинуло на женщину с тремя детьми, которые стояли на обочине дороги.