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14:04 (мск), источник: Интерфакс

Экс-зампред Татфондбанка отпущен из СИЗО под домашний арест

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Приволжский райсуд Казани в пятницу отказал следствию по делу о мошенничестве с деньгами вкладчиков Татфондбанка в продлении содержания под стражей бывшего зампреда банка Сергея Мещанова.

«Суд решил избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил агентству «Интерфакс» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По его словам, сегодня же суд должен рассмотреть ходатайство о продлении срока содержания под стражей второго бывшего заместителя председателя правления банка Вадима Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что из СИЗО на свободу под подписку о невыезде были отпущены еще три фигуранта дела: директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также начальник управления активных операций «ТФБ Финанс», начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс», начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустам Тимербаев.

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту мошенничества в связи с деятельностью ООО «ТФБ Финанс» по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) после проверки заявлений граждан, которые перевели средства из Татфондбанка в инвесткомпанию. Позднее расследование этого уголовного дела из полиции было передано в СУ СКР по Татарстану.

Со ссылкой на пресс-службу Вахитовского районного суда Казани сообщалось также, что пострадавшими по делу о хищении средств вкладчиков Татфондбанка, чьи деньги были переведены в доверительное управление дочерней инвесткомпании банка «ТФБ Финанс», числились 1 тыс. 174 человека, а ущерб, нанесенный им, составлял 1,174 млрд рублей.

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