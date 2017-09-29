Назаровскую пенсионерку «спасли от порчи» за 190 тысяч рублей
Женщина отдала все свои деньги.
Женщина отдала все свои деньги.
В городе Назарово Красноярского края 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц. Как рассказали в
«Злоумышленница заявила, что для излечения пенсионерке необходимо отдать ей все имеющиеся деньги. Пожилая женщина сходила домой, взяла все свои сбережения, после чего отдала их мошенницам», — рассказали в
Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка ищут злоумышленниц.
Полицейские просят граждан быть внимательными и провести беседы со своими пожилыми родственниками, которые могут быть доверчивыми и поддаться влиянию мошенников.