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12:55 (мск), источник: Newslab.ru

Назаровскую пенсионерку «спасли от порчи» за 190 тысяч рублей

Женщина отдала все свои деньги.

В городе Назарово Красноярского края 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц. Как рассказали в пресс-службе полиции, пожилая женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что у нее обманом похитили 190 тысяч рублей. Пенсионерка сообщила, что на улице к ней подошли две женщины, которые заявили, что на ней «лежит порча». Рассказ напугал пенсионерку, и одна из женщин сообщила, что владеет методом нетрадиционной медицины и может помочь излечиться.

«Злоумышленница заявила, что для излечения пенсионерке необходимо отдать ей все имеющиеся деньги. Пожилая женщина сходила домой, взяла все свои сбережения, после чего отдала их мошенницам», — рассказали в пресс-службе полиции корреспонденту Newslab.ru. Женщины забрали у пенсионерки деньги, после чего скрылись.

Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка ищут злоумышленниц.

Полицейские просят граждан быть внимательными и провести беседы со своими пожилыми родственниками, которые могут быть доверчивыми и поддаться влиянию мошенников.

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