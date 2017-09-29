Назаровскую пенсионерку «спасли от порчи» за 190 тысяч рублей

В городе Назарово Красноярского края 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц. Как рассказали в пресс-службе полиции, пожилая женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что у нее обманом похитили 190 тысяч рублей. Пенсионерка сообщила, что на улице к ней подошли две женщины, которые заявили, что на ней «лежит порча». Рассказ напугал пенсионерку, и одна из женщин сообщила, что владеет методом нетрадиционной медицины и может помочь излечиться.

«Злоумышленница заявила, что для излечения пенсионерке необходимо отдать ей все имеющиеся деньги. Пожилая женщина сходила домой, взяла все свои сбережения, после чего отдала их мошенницам», — рассказали в пресс-службе полиции корреспонденту Newslab.ru. Женщины забрали у пенсионерки деньги, после чего скрылись.

Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка ищут злоумышленниц.