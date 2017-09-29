В Башкирии арестован обвиняемый в жестоком избиении подростков
В Башкирии молодому человеку предъявлено обвинение в вымогательстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетних и избрана мера пресечения.
В Башкирии молодому человеку предъявлено обвинение в вымогательстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетних и избрана мера пресечения.
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По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, вечером 9 сентября 2017 года 21-летний парень, находясь с компанией молодых людей сначала на территории лесопосадки, потом переместившись на территорию заброшенного здания в городе Салавате, нанес с использованием различных предметов двум 16-летним жителям города Салавата телесные повреждения, причинив легкий вред здоровью.
Кроме того, в указанный период подозреваемый требовал от одного из 16-летних парней накрыть стол для его компании.