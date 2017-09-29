В Башкирии арестован обвиняемый в жестоком избиении подростков

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, 21-летнему жителю города Салавата предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Вымогательство».

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 9 сентября 2017 года 21-летний парень, находясь с компанией молодых людей сначала на территории лесопосадки, потом переместившись на территорию заброшенного здания в городе Салавате, нанес с использованием различных предметов двум 16-летним жителям города Салавата телесные повреждения, причинив легкий вред здоровью.