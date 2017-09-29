Директора кубанского агрокомплекса уличили в уклонении от уплаты налогов

Краснодар. 29 сентября — Новая Кубань. В отношении генерального директора ООО Агрокомплекс «Борисовский» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

Компания занимается оборотом зернобобовых культур и семян масличных культур. Предприятие пыталось скрыть свои реальные доходы за 1 и 2 кварталы 2015 года. В налоговую подавали декларацию с фиктивными данными, на основании которых рассчитывается налог на добавленную стоимость. В результате компания сэкономила 26,4 миллиона рублей. Эти деньги в качестве налога должны были пойти в краевую казну.