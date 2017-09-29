Огромная крыса во время сна укусила алматинку
В городе проведут мероприятия по уничтожению грызунов.
В городе проведут мероприятия по уничтожению грызунов.
Алматинка Жанар была вынуждена обратиться в пункт скорой помощи, так как ночью ее укусила крыса. Женщина, которая живет в съемной квартире, опасается, что может заразиться опасными заболеваниями, передающимися через грызунов передает NUR.KZ.
По словам Жанар, она даже и не подозревала, что ее может укусить крыса. Женщина долгое время снимает квартиру в Алматы, но с такой проблемой сталкивается впервые.
«Я знаю, что крысы ночью могут загрызть конечности. Слава богу, что я в тот день еще не спала. Крыса залезла ко мне на кровать. И вдруг я почувствовала, что меня
В связи с тем, что в городе участились случаи пострадавших от укусов крыс, с 25 сентября 2017 года на территории города Алматы начались мероприятия второго осеннего тура по сплошной дератизации (уничтожению грызунов) в целях предупреждения распространения зоонозных (инфекционные заболевания, передающиеся человеку от животных — ред.) и особо опасных инфекционных заболеваний среди населения города.
Обработка будет производиться силами и средствами филиала РГП на ПХВ «Центра дезинфекции по городу Алматы».
Мероприятия будут проводиться до 26 октября сего года. Для охвата обработкой территории города организовано 8 мобильных дератизационных бригад в количестве 60 человек во главе с