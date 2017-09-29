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12:59 (мск), источник: Nur.kz

Огромная крыса во время сна укусила алматинку

В городе проведут мероприятия по уничтожению грызунов.

Источник: Nur.kz

Алматинка Жанар была вынуждена обратиться в пункт скорой помощи, так как ночью ее укусила крыса. Женщина, которая живет в съемной квартире, опасается, что может заразиться опасными заболеваниями, передающимися через грызунов передает NUR.KZ.

По словам Жанар, она даже и не подозревала, что ее может укусить крыса. Женщина долгое время снимает квартиру в Алматы, но с такой проблемой сталкивается впервые.

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«Я знаю, что крысы ночью могут загрызть конечности. Слава богу, что я в тот день еще не спала. Крыса залезла ко мне на кровать. И вдруг я почувствовала, что меня что-то укусило, оказалось, что это крыса. Сразу же обратилась в скорую. Там мне сделали укол и назначили лечение. Уколы принимаю до сих пор», — признается женщина.

В связи с тем, что в городе участились случаи пострадавших от укусов крыс, с 25 сентября 2017 года на территории города Алматы начались мероприятия второго осеннего тура по сплошной дератизации (уничтожению грызунов) в целях предупреждения распространения зоонозных (инфекционные заболевания, передающиеся человеку от животных — ред.) и особо опасных инфекционных заболеваний среди населения города.

Обработка будет производиться силами и средствами филиала РГП на ПХВ «Центра дезинфекции по городу Алматы».

Мероприятия будут проводиться до 26 октября сего года. Для охвата обработкой территории города организовано 8 мобильных дератизационных бригад в количестве 60 человек во главе с врачами-эпидемиологами. Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок (родентицид) и препаратом «Бромадиалон» разрешенным к применению в РК.

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