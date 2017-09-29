Убивший соседа житель Нижегородской области отправлен в психиатрический стационар
По сведениям регионального СУ СК РФ, в деле значатся несколько эпизодов.
По сведениям регионального СУ СК РФ, в деле значатся несколько эпизодов.
Один из них связан с избиением беременной супруги, в результате которого у женщины случился выкидыш.
Другой эпизод — поножовщина, устроенная злоумышленником в гостях у своего соседа. В ходе ссоры хозяину квартиры было нанесено не менее 9 ударов ножом, а также несколько ударов вилкой. Пострадавший скончался.
В ходе
Судом вынесено постановление о применении в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.