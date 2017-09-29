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13:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Убивший соседа житель Нижегородской области отправлен в психиатрический стационар

По сведениям регионального СУ СК РФ, в деле значатся несколько эпизодов.

Один из них связан с избиением беременной супруги, в результате которого у женщины случился выкидыш.

Другой эпизод — поножовщина, устроенная злоумышленником в гостях у своего соседа. В ходе ссоры хозяину квартиры было нанесено не менее 9 ударов ножом, а также несколько ударов вилкой. Пострадавший скончался.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина выявляет признаки психического расстройства.

Судом вынесено постановление о применении в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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