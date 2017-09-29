Убивший соседа житель Нижегородской области отправлен в психиатрический стационар

Один из них связан с избиением беременной супруги, в результате которого у женщины случился выкидыш.

Другой эпизод — поножовщина, устроенная злоумышленником в гостях у своего соседа. В ходе ссоры хозяину квартиры было нанесено не менее 9 ударов ножом, а также несколько ударов вилкой. Пострадавший скончался.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина выявляет признаки психического расстройства.