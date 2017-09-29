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13:43 (мск), источник: Вести Иркутск

На съёмках фильма «321-я Сибирская» скотокрадов скрутили

На съёмочной площадке «321-й дивизии» развернулась сцена из другого фильма.

Наверное, героями картины «Мы из будущего» почувствовали себя эти несостоявшиеся скотокрады. Среди бела дня они решили похитить баранов у фермера Александра Урбагаева, на землях которого и проходили съёмки. Но осуществить свой замысел не успели. С трёхлинейками наперевес к ним подбежали сотрудники ГУФСИН в форме Великой Отечественной, они участвуют в массовке фильма. Они скрутили преступников и допросили.

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