На съёмках фильма «321-я Сибирская» скотокрадов скрутили

Наверное, героями картины «Мы из будущего» почувствовали себя эти несостоявшиеся скотокрады. Среди бела дня они решили похитить баранов у фермера Александра Урбагаева, на землях которого и проходили съёмки. Но осуществить свой замысел не успели. С трёхлинейками наперевес к ним подбежали сотрудники ГУФСИН в форме Великой Отечественной, они участвуют в массовке фильма. Они скрутили преступников и допросили.