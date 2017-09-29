«Это не стандартная ситуация». В МИДе прокомментировали отказ казахстанцев от спецборта

Источник: Tengrinews

«Вы знаете, что ДТП произошло в Антальи, где и находится наше консульство. Сразу после появления сведений об этой страшной аварии, консул связался с официальными лицами, с официальными учреждениями, а так же встретился с пострадавшими. Он буквально каждый день находился возле них и оказывал им помощь со своей стороны. Только что представитель службы санитарной авиации сообщил о том, что граждане отказались от санитарного борта, который бы доставил их в Казахстан.

Мы подтверждаем эту информацию", — рассказал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Читайте также Вернувшиеся из Турции казахстанцы рассказали о своих злоключениях после жуткой аварии

«Это не стандартная ситуация, это исключительная ситуация, когда наши граждане отказываются от спецборта. Консул Казахстана в Антальи предпринял самостоятельные усилия по доставке наших граждан на родину. Четверо граждан, пострадавших в этой аварии, а так же трое родственников в сопровождении медперсонала вылетают сегодня из Антальи рейсом Turkish Airlines через Стамбул в Алматы. Вылет состоится в 16.45 по местному времени», — добавил Жайнаков.

«Они прилетят в Алматы и продолжат лечение в различных клиниках. По имеющейся у меня информации, некоторые из них будут лечиться в областной многопрофильной больнице в Алматинской области. Оплата за перелет была осуществлена за счет средств почетного консула Казахстана в Турции, а именно в Кемере. Эти меры были предприняты усилиями нашего консула. Мехмет Исмаил, он гражданин Турции», — заключил руководитель пресс-службы МИД РК.

Он подчеркнул, что «в какой бы стране не находились наши граждане — они могут рассчитывать на поддержку Министерства иностранных дел и его консульских учреждений заграницей». Ранее сообщалось, что пострадавшие в Турции казахстанцы отказались лететь в Астану без своего друга.