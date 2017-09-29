В Кишиневе пожарные спасли попавшее в ловушку животное
Жители столичного жилого дома на Ботанике обратились в службу спасателей, чтобы те сняли застрявшую на высоком дереве кошку.
Жители столичного жилого дома на Ботанике обратились в службу спасателей, чтобы те сняли застрявшую на высоком дереве кошку.
Специалисты прибыли на выручку животному. С помощью высокой лестницы, пожарные добрались до места, где находилась испуганная кошка и попытались ее снять. Животное испугалось незнакомцев, и около получаса не давалось в руки.
Все же, спустя некоторое время кошка была снята с дерева и возвращена благодарным хозяевам.