Жертвой крупнейшего обвала в парке Йосемити оказался британец
Администрация национального парка Йосемити назвала имя мужчины, погибшего при обвале с гранитной скалы
Администрация национального парка Йосемити назвала имя мужчины, погибшего при обвале с гранитной скалы
По словам очевидцев, от скалы откололся кусок «размером с многоэтажный дом». Скалолазы оказались «не в том месте, не в то время», — прокомментировал несчастный случай представитель парка.
Женщина, восходившая на скалу вместе с Фостером — вероятно, его жена — госпитализирована в критическом состоянии.
«Я увидел кусок камня размером с многоэтажный дом — не меньше чем 30 на 30 метров. Он внезапно отделился от стены, ничто этого не предвещало», — описывал обвал скалолаз Питер Заброк в беседе с Ассошиэйтед пресс.
В момент обвала, который произошел недалеко от популярной у скалолазов трассы
Вслед за первым обвалом последовали еще несколько. За четыре часа, по данным парка, их произошло семь.
Смертельные инциденты на скалах парка Йосемити происходят довольно редко.
В период с 1970 по 1990 год смертельных случаев было всего 50.
Последний смертельный случай на
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