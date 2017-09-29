Суд по делу Сиволапа стартует 2 октября
Ему грозит пожизненное.
Ему грозит пожизненное.
2 октября 2017 года в Свердловском облсуде стартуют предварительные слушания по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа.
Он обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили «Уралинформбюро» в
Судить коммерсанта будет Павел Неретин, который известен по ряду громких дел. В частности, он выносил приговоры бунтарям из Рефтинского спецучилища, убийцам из
По данным следствия, у Сиволапа был 4,5-миллионный долг по кредитам. Он 6 лет уклонялся от погашения задолженности. В итоге днем 5 октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав Сергей Дмитриев, который начал описывать машину обвиняемого.
В это время Сиволап скинула из окна на голову приставу бутылку
Бизнесмену грозит пожизненное заключение.