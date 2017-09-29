В «заминированном» Екатеринбурге бомбы ищут в трамваях

Из общественного транспорта Екатеринбурга начали высаживать пассажиров. Сотрудники спецслужб проверяют салоны трамваев, троллейбусов и автобусов на наличие подозрительных вещей. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает «Уралинформбюро»..

29 сентября на столицу Урала совершена массовая атака — из-за сообщений о заложенной бомбе эвакуированы люди из порядка 50 зданий. Среди них областные министерства, университеты, школы и детсады, театры, торговые и деловые центры. В город стянуты спецслужбы с соседних территорий. По версии ряда экспертов, происходящее может быть масштабными учениями.

Из-за происходящего мегаполис встал в семибалльные пробки. Самые серьезные заторы — в центре.