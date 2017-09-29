В «заминированном» Екатеринбурге бомбы ищут в трамваях
Троллейбусах и автобусах.
Троллейбусах и автобусах.
Из общественного транспорта Екатеринбурга начали высаживать пассажиров. Сотрудники спецслужб проверяют салоны трамваев, троллейбусов и автобусов на наличие подозрительных вещей. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает «Уралинформбюро»..
29 сентября на столицу Урала совершена массовая атака —
Стоит напомнить, что 19 сентября в Екатеринбурге также прошли массовые эвакуации. Тогда сообщение от лжеминера поступило в полицию по электронной почте. В письме говорилось о четырех заложенных бомбах: в ТРЦ «Гринвич», «Рубине», здании мэрии, а также в цирке. Было эвакуировано 8 тысяч человек.