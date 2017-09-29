Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецназовец «Альфы»: как я ликвидировал организатора «Норд-Оста»
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"От нас с Ларочкой": Шаляпин показал отдых с Копенкиной
Постаревший Абрикосов из Дом-2 изумил Сеть - СМИ
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Депутаты поделились впечатлениями от «Матильды»
Лолита показала, какой худой тростинкой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:42 (мск), источник: Новости Перми

Дело медработника, избившего до смерти пациента наркодиспансера, передано в суд

33-летний житель Перми предстанет перед судом за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что жертвой пермяка стал пациент наркологического диспансера в отделении неотложной помощи № 7. Обвиняемый работал в медицинском учреждении. Во время работы он избил пациента. Потерпевший получил смертельную травму.

Во время расследования уголовного дела пермяк находился под стражей. Сейчас материалы дела направлены в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Третью очередь ЖК «Любимов» начнут возводить до конца этого года
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь