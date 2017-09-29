Дело медработника, избившего до смерти пациента наркодиспансера, передано в суд
33-летний житель Перми предстанет перед судом за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
33-летний житель Перми предстанет перед судом за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, что жертвой пермяка стал пациент наркологического диспансера в отделении неотложной помощи № 7. Обвиняемый работал в медицинском учреждении. Во время работы он избил пациента. Потерпевший получил смертельную травму.
Во время расследования уголовного дела пермяк находился под стражей. Сейчас материалы дела направлены в суд.