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13:39 (мск), источник: АиФ Уфа

Житель Уфы спас от смерти пьяного соседа

Во время пожара мужчина вынес спящего погорельца из комнаты.

Во время пожара, случившегося 28 сентября в Уфе на улице Ахметова, мужчина спас уснувшего с сигаретой соседа от гибели, сообщает мэрия столицы.

Прибывшие в 14.00 по вызову пожарные обнаружили, что из окна квартиры на втором этаже идёт дым. Они проникли внутрь и обнаружили тлеющую мебель и предметы быта. Пожар потушили подручными средствами. Как выяснилось, хозяин квартиры, будучи в нетрезвом состоянии, уснул с сигаретой в руках. Дым почувствовал сосед, который вызвал пожарных и поспешил на помощь. Он вынес спящего погорельца из наполненной дымом комнаты, чем спас ему жизнь. В результате пожара никто не пострадал.

Администрация города напоминает: в случае обнаружения возгорания или запаха дыма незамедлительно вызывайте пожарных по телефонам 01, 101 или 112.

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