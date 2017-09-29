Житель Уфы спас от смерти пьяного соседа

Прибывшие в 14.00 по вызову пожарные обнаружили, что из окна квартиры на втором этаже идёт дым. Они проникли внутрь и обнаружили тлеющую мебель и предметы быта. Пожар потушили подручными средствами. Как выяснилось, хозяин квартиры, будучи в нетрезвом состоянии, уснул с сигаретой в руках. Дым почувствовал сосед, который вызвал пожарных и поспешил на помощь. Он вынес спящего погорельца из наполненной дымом комнаты, чем спас ему жизнь. В результате пожара никто не пострадал.