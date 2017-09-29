Житель Уфы спас от смерти пьяного соседа
Во время пожара мужчина вынес спящего погорельца из комнаты.
Во время пожара мужчина вынес спящего погорельца из комнаты.
Во время пожара, случившегося 28 сентября в Уфе на улице Ахметова, мужчина спас уснувшего с сигаретой соседа от гибели, сообщает мэрия столицы.
Прибывшие в 14.00 по вызову пожарные обнаружили, что из окна квартиры на втором этаже идёт дым. Они проникли внутрь и обнаружили тлеющую мебель и предметы быта. Пожар потушили подручными средствами. Как выяснилось, хозяин квартиры, будучи в нетрезвом состоянии, уснул с сигаретой в руках. Дым почувствовал сосед, который вызвал пожарных и поспешил на помощь. Он вынес спящего погорельца из наполненной дымом комнаты, чем спас ему жизнь. В результате пожара никто не пострадал.
Администрация города напоминает: в случае обнаружения возгорания или запаха дыма незамедлительно вызывайте пожарных по телефонам 01, 101 или 112.