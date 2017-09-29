Полиция Кишинева по горячим следам задержала двух карманников
Молодые мужчины обокрали 61-летнюю пассажирку маршрутки № 129.
Молодые мужчины обокрали 61-летнюю пассажирку маршрутки № 129.
При выходе из транспортного средства женщина обнаружила, что ее кошелек пропал. Пострадавшая сразу же обратилась за помощью в органы правопорядка, где рассказала, что в кошельке кроме денег, были и важные документы.
Кишиневская полиция провела необходимые действия, в результате которых были задержаны двое мужчин 27 и 35 лет, ранее судимые подобные преступления. Украденный кошелек был возвращен хозяйке.
Подозреваемым грозит штраф до 17 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.