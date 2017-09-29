В Полевском мужчина пришел в школу с ружьем

«Сыщики задержали владельца ствола и доставили для разбирательства в дежурную часть. Им оказался местный житель 1951 года рождения. Как выяснилось, он пришел встретить своего внука. У него были натянутые отношения с зятем. Ружье взял на тот случай, если бы родственник запретил повидаться с ребенком», — уточнил Валерий Горелых.