В Полевском мужчина пришел в школу с ружьем
Забрать внука.
Забрать внука.
В школу № 21 в Полевском заявился нетрезвый пенсионер с охотничьим ружьем, сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Инцидент произошел 27 сентября. Директор школы тут же вызвала полицию.
«Сыщики задержали владельца ствола и доставили для разбирательства в дежурную часть. Им оказался местный житель 1951 года рождения. Как выяснилось, он пришел встретить своего внука. У него были натянутые отношения с зятем. Ружье взял на тот случай, если бы родственник запретил повидаться с ребенком», — уточнил Валерий Горелых.
Ружье оказалось не заряжено. Решается вопрос о лишении мужчину разрешения на хранение оружия.