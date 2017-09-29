В Екатеринбурге эвакуировали 21 школу и два детсада после угроз анонимов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Два детских сада, 21 школа и районная администрация эвакуированы в пятницу в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Два детских сада, 21 школа и районная администрация эвакуированы в пятницу в Екатеринбурге
«Двадцать одна школа и два детских сада. Занятия во вторую смену продолжаются в дистанционном режиме. Ученики отправлены домой. Эвакуация прошла организованно, согласно всем инструкциям. Администрация города Екатеринбурга обращается к жителям с просьбой не паниковать, соблюдать спокойствие», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также было «заминировано» здание администрации Кировского района Екатеринбурга. По словам Карманова, звонки о «минировании» поступили в органы власти.
Ранее в Екатеринбурге были «заминированы» здания администрации губернатора Свердловской области и правительства региона.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.