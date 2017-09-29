В Екатеринбурге эвакуировали 21 школу и два детсада после угроз анонимов

«Двадцать одна школа и два детских сада. Занятия во вторую смену продолжаются в дистанционном режиме. Ученики отправлены домой. Эвакуация прошла организованно, согласно всем инструкциям. Администрация города Екатеринбурга обращается к жителям с просьбой не паниковать, соблюдать спокойствие», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что также было «заминировано» здание администрации Кировского района Екатеринбурга. По словам Карманова, звонки о «минировании» поступили в органы власти.

Ранее в Екатеринбурге были «заминированы» здания администрации губернатора Свердловской области и правительства региона.

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