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14:24 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге эвакуировали 21 школу и два детсада после угроз анонимов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Два детских сада, 21 школа и районная администрация эвакуированы в пятницу в Екатеринбурге из-за поступивших сообщений о минировании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

«Двадцать одна школа и два детских сада. Занятия во вторую смену продолжаются в дистанционном режиме. Ученики отправлены домой. Эвакуация прошла организованно, согласно всем инструкциям. Администрация города Екатеринбурга обращается к жителям с просьбой не паниковать, соблюдать спокойствие», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что также было «заминировано» здание администрации Кировского района Екатеринбурга. По словам Карманова, звонки о «минировании» поступили в органы власти.

Ранее в Екатеринбурге были «заминированы» здания администрации губернатора Свердловской области и правительства региона.

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Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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