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14:25 (мск), источник: ЕАН

Сити-менеджер Екатеринбурга призвал горожан не паниковать из-за лжеминеров

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике в связи с серией ложных сообщений о минировании объектов в уральской столице, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо быть внимательными, не поддаваться панике и провокациям. Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность. В этом вопросе особая ответственность за сохранение стабильности, недопущение паники и за бдительность горожан лежит на средствах массовой информации. Просим в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти. Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», — заявил Александр Якоб.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла информация о минировании более двух десятков зданий, среди которых почти все городские торговые центры, несколько школ, администрация губернатора, здания правительства и некоторых министерств.

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