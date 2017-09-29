Сити-менеджер Екатеринбурга призвал горожан не паниковать из-за лжеминеров

«Необходимо быть внимательными, не поддаваться панике и провокациям. Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность. В этом вопросе особая ответственность за сохранение стабильности, недопущение паники и за бдительность горожан лежит на средствах массовой информации. Просим в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти. Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», — заявил Александр Якоб.