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14:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция проверила точку по продаже нелегальных сигарет в Новосибирске

В Новосибирске сегодня полиция начала проверку торговых точек, где продают табачные изделия без российской акцизной марки.

Источник: Вести - Новосибирск

Одним из первых в поле зрения правоохранителей попал магазин в Ленинском районе. На прилавках сигареты со знаком одного из государств Средней Азии, откуда — предположительно — и поступил этот товар. Цены — почти вдвое ниже. Продавцы, завидев полицию, спешно закрывают магазин на учет. А потом и вовсе — всем коллективом — покидают помещение. Хотя еще пять минут назад здесь шла бойкая торговля. Контрольную закупку правоохранители успели сделать. Зафиксировали показания свидетелей. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе областного УВД.

Юлия Хабибуллина, Сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Новосибирской области: «В полицию поступило заявление от жителя по факту продажи табачной продукции с нарушением действующего законодательства. Собранный материал будет направлен в Роспотребнадзор для принятия решения».

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