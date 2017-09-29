Полиция проверила точку по продаже нелегальных сигарет в Новосибирске

Одним из первых в поле зрения правоохранителей попал магазин в Ленинском районе. На прилавках сигареты со знаком одного из государств Средней Азии, откуда — предположительно — и поступил этот товар. Цены — почти вдвое ниже. Продавцы, завидев полицию, спешно закрывают магазин на учет. А потом и вовсе — всем коллективом — покидают помещение. Хотя еще пять минут назад здесь шла бойкая торговля. Контрольную закупку правоохранители успели сделать. Зафиксировали показания свидетелей. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе областного УВД.