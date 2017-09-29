Под Воронежем в доме-интернате для престарелых мужчина убил 80-летнего соседа

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили в палате учреждения, сообщила пресс-служба управления СУ СКР по региону в пятницу, 29 сентября. Следователи и сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний сосед погибшего.

По предварительным данным, 23 сентября между мужчинами произошёл бытовой конфликт, в ходе которого сосед не менее двух раз ударил 80-летнего пенсионера в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия.