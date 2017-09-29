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15:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем в доме-интернате для престарелых мужчина убил 80-летнего соседа

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летнего мужчины в «Новоусманском доме-интернате для престарелых и инвалидов», расположенном в селе Орлово под Воронежем.

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили в палате учреждения, сообщила пресс-служба управления СУ СКР по региону в пятницу, 29 сентября. Следователи и сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний сосед погибшего.

По предварительным данным, 23 сентября между мужчинами произошёл бытовой конфликт, в ходе которого сосед не менее двух раз ударил 80-летнего пенсионера в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели палату, изъяли орудие преступления — нож, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допросили свидетелей. Соседа погибшего пенсионера заключили под стражу. Вину подозреваемый не признал. За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 64-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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