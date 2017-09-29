Под Воронежем в доме-интернате для престарелых мужчина убил 80-летнего соседа
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летнего мужчины в «Новоусманском
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летнего мужчины в «Новоусманском
Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили в палате учреждения, сообщила
По предварительным данным, 23 сентября между мужчинами произошёл бытовой конфликт, в ходе которого сосед не менее двух раз ударил 80-летнего пенсионера в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следователи осмотрели палату, изъяли орудие преступления — нож, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допросили свидетелей. Соседа погибшего пенсионера заключили под стражу. Вину подозреваемый не признал. За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 64-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.