В Гомеле автомобиль сбил 6-летнего ребенка и скрылся
29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло вечером 28 сентября. Водитель, предположительно, на «Рено 19» в районе пересечения улиц Карбышева и Братьев Лизюковых сбил 6-летнего мальчика. После чего автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что ребенок переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу. После осмотра и оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.
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