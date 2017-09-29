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14:24 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле автомобиль сбил 6-летнего ребенка и скрылся

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 28 сентября. Водитель, предположительно, на «Рено 19» в районе пересечения улиц Карбышева и Братьев Лизюковых сбил 6-летнего мальчика. После чего автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что ребенок переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу. После осмотра и оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.

Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить по телефонам: (8−0232) 68−40−84 или (8−0232) 68−44−44.

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