В Гомеле автомобиль сбил 6-летнего ребенка и скрылся

ДТП произошло вечером 28 сентября. Водитель, предположительно, на «Рено 19» в районе пересечения улиц Карбышева и Братьев Лизюковых сбил 6-летнего мальчика. После чего автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что ребенок переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу. После осмотра и оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.