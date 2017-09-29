Мать и двое детей умерли после домашних родов в Березино

Источник: БЕЛТА

Вечером 28 сентября в реанимационное отделение районной больницы с кровотечением была госпитализирована 29-летняя жительница Березино.

«Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница и сообщила в скорую помощь. По адресу вызова незамедлительно направилась медицинская бригада и в принудительном порядке доставила ее в больницу — женщина отказывалась от госпитализации. Во время обследования пациентки в реанимационном отделении медработники обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Через несколько часов женщина скончалась в учреждении здравоохранения», — рассказала Татьяна Белоног.

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Домой к роженице незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. Она обнаружила в квартире в ванной комнате двух новорожденных девочек без признаков жизни.

«Установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам. Не обращаясь за медицинской помощью, она дома родила двух девочек», — добавила официальный представитель УСК.