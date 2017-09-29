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14:38 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области расследуют стрельбу по сотрудникам заказника

Стрелявший охотник утверждает, что хотел только напугать охотоведов.

Источник: Sibnovosti.ru

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по статье 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчину подозревают в том, что он, находясь на территории государственного природного заказника «Кирзинский», стрелял в в автомобиль сотрудников природоохраны.

По данным следствия подозреваемый вместе со своим знакомым вел ночную браконьерскую охоту на косуль. После того, как их обнаружили, мужчины начали уходить от погони на мотоцикле с люлькой. Пытаясь скрыться, один из них пять раз выстрелил картечью в машину инспекторов с расстояния не более 20 м. Охотоведы были вынуждены прекратить преследование, так как у машины было повреждено лобовое стекло и радиатор.

Впоследствии оба браконьера были задержаны. В ходе допроса 26-летний мужчина дал признательные показания, пояснив, что при ведении огня из ружья он целился в радиатор автомашины. Подозреваемый утверждал, что хотел напугать преследовавших мотоцикл лиц и пресечь дальнейшее преследование, а причинять кому-либо смерть либо вред здоровью не намеревался.

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