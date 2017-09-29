В Новосибирской области расследуют стрельбу по сотрудникам заказника
Стрелявший охотник утверждает, что хотел только напугать охотоведов.
Стрелявший охотник утверждает, что хотел только напугать охотоведов.
Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по статье 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчину подозревают в том, что он, находясь на территории государственного природного заказника «Кирзинский», стрелял в в автомобиль сотрудников природоохраны.
По данным следствия подозреваемый вместе со своим знакомым вел ночную браконьерскую охоту на косуль. После того, как их обнаружили, мужчины начали уходить от погони на мотоцикле с люлькой. Пытаясь скрыться, один из них пять раз выстрелил картечью в машину инспекторов с расстояния не более 20 м. Охотоведы были вынуждены прекратить преследование, так как у машины было повреждено лобовое стекло и радиатор.
Впоследствии оба браконьера были задержаны. В ходе допроса 26-летний мужчина дал признательные показания, пояснив, что при ведении огня из ружья он целился в радиатор автомашины. Подозреваемый утверждал, что хотел напугать преследовавших мотоцикл лиц и пресечь дальнейшее преследование, а причинять