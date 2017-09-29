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14:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Следствие ФСБ будет ходатайствовать об аресте Сергея Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября, ФедералПресс. Сотрудники УФСБ Южного Урала намерены ходатайствовать в Центральный районный суд Челябинска об аресте бывшего главы администрации регионального центра Сергея Давыдова, сообщают источники «ФедералПресс» в правоохранительных органах.

Подробности пока неизвестны, однако, по неофициальным данным, заседание будет назначено на 30 сентября.

«В УФСБ всё держат под большим секретом, однако известно, что Сергей Давыдов задержан после обысков в аффилированной с ним компании, — отмечает источник “ФедералПресс”. — В любом случае без санкции суда такое действие, как арест, невозможно, так что завтра придется потрудиться дежурному судья Центрального района».

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Добавим, в Центральном районном суде Челябинска корреспонденту «ФедералПресс» заявили, что пока ходатайство в отношении Давыдова не поступало. В пресс-службе регионального УФСБ заявили, что не располагают данными о таких планах следственного подразделения.

Напомним, утром 29 сентября в доме Сергея Давыдова прошли обыски в рамках возбужденного накануне по части 4 статьи 159 УК РФ уголовного дела о хищении 340 миллионов рублей, принадлежащих МУП «ЧКТС». Официально в деле пока отсутствуют фигуранты, но сотрудники УФСБ копают под руководство МУП, а также некоторых бывших и действующих топ-менеджеров администрации Челябинска и директорат ООО «Городской центр по начислению коммунальных платежей».

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