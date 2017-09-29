Следствие ФСБ будет ходатайствовать об аресте Сергея Давыдова

Подробности пока неизвестны, однако, по неофициальным данным, заседание будет назначено на 30 сентября.

«В УФСБ всё держат под большим секретом, однако известно, что Сергей Давыдов задержан после обысков в аффилированной с ним компании, — отмечает источник “ФедералПресс”. — В любом случае без санкции суда такое действие, как арест, невозможно, так что завтра придется потрудиться дежурному судья Центрального района».

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Добавим, в Центральном районном суде Челябинска корреспонденту «ФедералПресс» заявили, что пока ходатайство в отношении Давыдова не поступало. В пресс-службе регионального УФСБ заявили, что не располагают данными о таких планах следственного подразделения.