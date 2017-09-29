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14:42 (мск), источник: Новости Перми

В Куеде за кредитное мошенничество осудили двух приятельниц

30-летняя девушка работала кредитным инспектором в банке. Она использовала данные клиентов, чтобы незаконно оформлять кредиты на покупку мебели в магазине знакомой.

Своими совместными преступными действиями мошенницы причинили банку ущерб в сумме порядка 108 тысяч рублей.

 — Аналогичным образом кредитный инспектор похитила 263 тысячи рублей у банка, введя в заблуждение другого индивидуального предпринимателя, который не знал о ее преступных намерениях, — сообщают в полиции.

Позднее женщина попыталась еще раз присвоить себе кредит, но банк отказал ей. По всем фактам преступной деятельности были возбуждены уголовные дела.

Суд приговорил кредитного инспектора к трем годам лишения свободы условно. Она обязана возместить материальный ущерб в сумме более 240 тысяч рублей. Ее соучастнице назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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