В Куеде за кредитное мошенничество осудили двух приятельниц

Своими совместными преступными действиями мошенницы причинили банку ущерб в сумме порядка 108 тысяч рублей.

— Аналогичным образом кредитный инспектор похитила 263 тысячи рублей у банка, введя в заблуждение другого индивидуального предпринимателя, который не знал о ее преступных намерениях, — сообщают в полиции.

Позднее женщина попыталась еще раз присвоить себе кредит, но банк отказал ей. По всем фактам преступной деятельности были возбуждены уголовные дела.

Суд приговорил кредитного инспектора к трем годам лишения свободы условно. Она обязана возместить материальный ущерб в сумме более 240 тысяч рублей. Ее соучастнице назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.