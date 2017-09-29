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15:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске железнодорожник украл рельсы, предназначенные для ремонта путей

Омская транспортная полиция расследует уголовное дело в отношении железнодорожного рабочего.

Во время рейда полицейские обнаружили пропажу лома черного металла и железнодорожных деталей верхнего строения пути.

Вором оказался дорожный мастер станции Драгунская. Как установило следствие, 45-летний мужчина в первых числах сентября на своей машине вывез с территории временного хранения металлолом и железнодорожные детали общей массой 318 килограмм. Все эти детали предназначены для ремонта железнодорожного полотна.

Украденный металл мастер сдавал в ближайший пункт приема металла, а деньги за него тратил на себя.

Сейчас на железнодорожника возбудили уголовное дело по факту присвоения или растраты совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Мужчина может сесть в тюрьму на 6 лет со штрафом до 10 тысяч рублей.

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