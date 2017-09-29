В Омске железнодорожник украл рельсы, предназначенные для ремонта путей

Во время рейда полицейские обнаружили пропажу лома черного металла и железнодорожных деталей верхнего строения пути.

Вором оказался дорожный мастер станции Драгунская. Как установило следствие, 45-летний мужчина в первых числах сентября на своей машине вывез с территории временного хранения металлолом и железнодорожные детали общей массой 318 килограмм. Все эти детали предназначены для ремонта железнодорожного полотна.

Украденный металл мастер сдавал в ближайший пункт приема металла, а деньги за него тратил на себя.