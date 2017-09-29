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15:21 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге волна эвакуаций докатилась до вузов

В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации. На этот раз людей выводят из вузов: очевидцы сообщают об УрГУПСе, Горном университете, Архитектурном университете и Юридической академии.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла информация о минировании более двух десятков зданий, среди которых почти все городские торговые центры, несколько школ, администрация губернатора, здания правительства и некоторых министерств.

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Мэрия призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Сити-менеджер Екатеринбурга призвал горожан не паниковать из-за лжеминеров.

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