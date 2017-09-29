В Екатеринбурге волна эвакуаций докатилась до вузов
В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации. На этот раз людей выводят из вузов: очевидцы сообщают об УрГУПСе, Горном университете, Архитектурном университете и Юридической академии.
В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации. На этот раз людей выводят из вузов: очевидцы сообщают об УрГУПСе, Горном университете, Архитектурном университете и Юридической академии.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла информация о минировании более двух десятков зданий, среди которых почти все городские торговые центры, несколько школ, администрация губернатора, здания правительства и некоторых министерств.
Мэрия призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.