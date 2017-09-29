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16:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полицейские задержали убийцу 23-летней девушки из Нижнекамска

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Полицейские задержали убийцу 23-летней девушки из Нижнекамска, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске обнаружено тело 23-летней девушки с ножевыми ранениями шеи. Тело девушки обнаружили вечером в квартире жилого дома на улице Баки Урманче. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к убийству девушки имеет отношение 29-летний житель Самарской области.

Его задержали за пределами Татарстана, при нем обнаружены золотые украшения убитой девушки.

К слову, по данным источника, мужчина был судим за разбой, грабеж и мошенничество.

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