Полицейские задержали убийцу 23-летней девушки из Нижнекамска
(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Полицейские задержали убийцу 23-летней девушки из Нижнекамска, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.
(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Полицейские задержали убийцу 23-летней девушки из Нижнекамска, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске обнаружено тело 23-летней девушки с ножевыми ранениями шеи. Тело девушки обнаружили вечером в квартире жилого дома на улице Баки Урманче. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к убийству девушки имеет отношение 29-летний житель Самарской области.
Его задержали за пределами Татарстана, при нем обнаружены золотые украшения убитой девушки.
К слову, по данным источника, мужчина был судим за разбой, грабеж и мошенничество.