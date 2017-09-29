В Воронеже на улице пьяный угонщик Renault Megane врезался в Porsche

Оказалось, что владелец авто распивал спиртное со знакомым. А после этого у него пропали ключи от иномарки и сама машина.

Ночью в полицию позвонил владелец Porsche, который заявил, что на улице Миронова в него врезался Renault Megane. Водитель второго авто сразу же скрылся с места ЧП после ДТП.