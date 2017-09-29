В Воронеже на улице пьяный угонщик Renault Megane врезался в Porsche
В конце августа в дежурную часть полиции Воронежа обратился 43-летний мужчина. Он заявил об угоне его Renault Megane.
В конце августа в дежурную часть полиции Воронежа обратился 43-летний мужчина. Он заявил об угоне его Renault Megane.
Оказалось, что владелец авто распивал спиртное со знакомым. А после этого у него пропали ключи от иномарки и сама машина.
Ночью в полицию позвонил владелец Porsche, который заявил, что на улице Миронова в него врезался Renault Megane. Водитель второго авто сразу же скрылся с места ЧП после ДТП.
Найти и задержать угонщика полицейским удалось лишь накануне. Им оказался 22-летний парень.
«Подозреваемый в отделе полиции пояснил, что угнал авто в нетрезвом состоянии, совершил ДТП и скрылся», — рассказали в
Теперь за угон молодому человеку грозит до 5 лет колонии.