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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске мать избивала ребенка за отказ молиться и придерживаться поста

29 сентября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая избивала и угрожала убийством своему ребенку. Такую информацию обнародовала прокуратура Витебска, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сообщается, что глубоко верующая мать пыталась привить свои правила жизни несовершеннолетнему ребенку. Но мальчик, который является инвалидом, был не готов часами молиться и отказываться от пищи. За неповиновение женщина жестоко наказывала сына: избивала, душила и угрожала убийством.

По данному факту прокуратурой Витебска возбуждено уголовное дело по ст.186 УК Беларуси (угроза убийством). Кроме того, внесено представление начальнику отдела образования, спорта и туризма администрации Первомайского района Витебска с требованием о признании несовершеннолетнего нуждающимся в государственной защите и изъятии из семьи.

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