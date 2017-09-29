В Витебске мать избивала ребенка за отказ молиться и придерживаться поста

Сообщается, что глубоко верующая мать пыталась привить свои правила жизни несовершеннолетнему ребенку. Но мальчик, который является инвалидом, был не готов часами молиться и отказываться от пищи. За неповиновение женщина жестоко наказывала сына: избивала, душила и угрожала убийством.