В Витебске мать избивала ребенка за отказ молиться и придерживаться поста

Сообщается, что глубоко верующая мать пыталась привить свои правила жизни несовершеннолетнему ребенку. Но мальчик, который является инвалидом, был не готов часами молиться и отказываться от пищи. За неповиновение женщина жестоко наказывала сына: избивала, душила и угрожала убийством.
По данному факту прокуратурой Витебска возбуждено уголовное дело по ст.186 УК Беларуси (угроза убийством). Кроме того, внесено представление начальнику отдела образования, спорта и туризма администрации Первомайского района Витебска с требованием о признании несовершеннолетнего нуждающимся в государственной защите и изъятии из семьи.