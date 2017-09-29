В Тукаевском районе РТ объявлен карантин по бешенству

Как сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алсу Нуруллина, в одно из частных подворий деревни забежала дикая лиса. Хищник не успел покусать ни людей, ни животных, но из-за странного поведения был убит владельцем дома. Тушка зверя была отправлена в лабораторию, где подтвердился факт заболевания лисы бешенством.
Указ о введении карантина вступил в силу с момента подписания. В случае неукоснительного выполнения комплекса необходимых мероприятий карантин будет действовать вплоть до истечения двухмесячного срока с момента фиксации последнего случая заболевания животных. На протяжении этого периода, как сообщается в указе, на территории населенного пункта запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантинной территории. Также запрещен отлов диких животных с целью расселения в других районах или передачи в зоопарки. Запрещен убой на мясо животных, больных или подозреваемых в заболевании бешенством. Запрещена реализация, использование в пищу или скармливание животным молока от животных, больных бешенством, а также запрещено использовать для этих же целей молоко от здоровых животных без предварительной пастеризации. Запрещен вывоз за пределы карантинной территории шерсти и шкур от здоровых животных, если не проведена в установленном порядке их дезинфекция.
Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ поручено разработать, утвердить и обеспечить реализацию плана мероприятий по ликвидации бешенства на карантинной территории. Контроль за исполнением указа возложен на Кабинет Министров РТ.