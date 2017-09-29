В Тукаевском районе РТ объявлен карантин по бешенству

Указ о введении карантина вступил в силу с момента подписания. В случае неукоснительного выполнения комплекса необходимых мероприятий карантин будет действовать вплоть до истечения двухмесячного срока с момента фиксации последнего случая заболевания животных. На протяжении этого периода, как сообщается в указе, на территории населенного пункта запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантинной территории. Также запрещен отлов диких животных с целью расселения в других районах или передачи в зоопарки. Запрещен убой на мясо животных, больных или подозреваемых в заболевании бешенством. Запрещена реализация, использование в пищу или скармливание животным молока от животных, больных бешенством, а также запрещено использовать для этих же целей молоко от здоровых животных без предварительной пастеризации. Запрещен вывоз за пределы карантинной территории шерсти и шкур от здоровых животных, если не проведена в установленном порядке их дезинфекция.