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15:13 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии сорванная ветром крыша придавила автомобиль с людьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости (Крым). Со здания железнодорожного вокзала в Феодосии ветром сорвало часть крыши, тяжелая конструкция упала на автомобиль Peugeot Partner. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

В Феодосии сорванная ветром со здания железнодорожного вокзала крыша придавила автомобиль с людьми.

В результате происшествия два человека оказались заблокированными в автомобиле, из машины людей вызволяли спасатели. Они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на этой недели на Крым обрушился сильный ветер, его порывы достигают 27 м/с. Из-за шквала четвертый день не работает Керченская паромная переправа, а энергетики круглосуточно устраняют вызванные непогодой аварии.

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