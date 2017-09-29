В Феодосии сорванная ветром крыша придавила автомобиль с людьми

В Феодосии сорванная ветром со здания железнодорожного вокзала крыша придавила автомобиль с людьми.

В результате происшествия два человека оказались заблокированными в автомобиле, из машины людей вызволяли спасатели. Они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.