В Феодосии сорванная ветром крыша придавила автомобиль с людьми

В Феодосии сорванная ветром со здания железнодорожного вокзала крыша придавила автомобиль с людьми.
В результате происшествия два человека оказались заблокированными в автомобиле, из машины людей вызволяли спасатели. Они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на этой недели на Крым обрушился сильный ветер, его порывы достигают 27 м/с. Из-за шквала четвертый день не работает Керченская паромная переправа, а энергетики круглосуточно устраняют вызванные непогодой аварии.