Ветер оставил без света жителей Джанкойского и Красногвардейского районов

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе также отметили, что продолжают работы по точечным заявкам потребителей.

«Больше всего точечных заявок потребителей поступило в Симферополе и Симферопольском районе (более 120): к восстановлению участков сетей 0,4 кВ в общей сложности привлечены 15 бригад, 56 специалистов и 21 единица спецтехники», — говорится в сообщении.

В Крымэнерго также рассказали, что восстановили электроснабжение обесточенных 28 сентября ЛЭП 6−10 кВ и ТП 0,4 кВ, в том числе, в Советском, Ленинском и Джанкойском районах.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с. Из-за погодных условий с вечера понедельника приостановлена работа Керченской паромной переправы. По последним данным, в очереди с обеих сторон пролива находятся более 3 тыс транспортных средств. В МЧС прогнозируют, что паромное сообщение между Крымом и материковой частью России обновится не раньше утра субботы.