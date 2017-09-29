Ветер оставил без света жителей Джанкойского и Красногвардейского районов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости (Крым). 10 населенных пунктов в Джанкойском и Красногвардейском районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости (Крым). 10 населенных пунктов в Джанкойском и Красногвардейском районах Крыма
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«Больше всего точечных заявок потребителей поступило в Симферополе и Симферопольском районе (более 120): к восстановлению участков сетей 0,4 кВ в общей сложности привлечены 15 бригад, 56 специалистов и 21 единица спецтехники», — говорится в сообщении.
В Крымэнерго также рассказали, что восстановили электроснабжение обесточенных 28 сентября ЛЭП 6−10 кВ и ТП 0,4 кВ, в том числе, в Советском, Ленинском и Джанкойском районах.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с.
Синоптики рассказали, что сильный ветер,