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16:06 (мск), источник: Югополис

80 человек тушили пожар в центре Краснодара

Горело двухэтажное здание на углу улиц Гимназической и Леваневского.

Источник: Югополис

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около двух часов дня 29 сентября.

Горел нежилой двухэтажный дом. Площадь пожара спасатели определили в 200 квадратных метров. В его тушении было задействовано 25 единиц техники и 80 человек, в том числе от МЧС — 18 единиц техники и 57 человек.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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