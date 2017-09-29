80 человек тушили пожар в центре Краснодара

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около двух часов дня 29 сентября.

Горел нежилой двухэтажный дом. Площадь пожара спасатели определили в 200 квадратных метров. В его тушении было задействовано 25 единиц техники и 80 человек, в том числе от МЧС — 18 единиц техники и 57 человек.