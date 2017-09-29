Экс-полицейских Костаная осудили за торговлю угнанными в РФ машинами

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 сен — Sputnik. В Костанае вынесен приговор пятерым участникам ОПГ, которая занималась легализацией в Казахстане краденого в России автотранспорта. Среди осужденных оказались трое бывших полицейских.

Участники мафии, главарь которой Артур Калиев до сих пор находится в розыске, подделывали документы, «перебивали» номера кузовов, продавали угнанные авто в различные регионы Казахстана. Занимались этим ныне осужденные Жанбек Зтелеув и Абат Жармагамбетов. Среди прошедших через их руки криминальных авто были как люксовые модели, так и обычные «ВАЗы».

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В двух районах Костанайской области — Мендыкаринском и Федоровском — в преступной схеме участвовали старшие госавтоинспекторы Ерканат Абдикеров и Есмжан Тукешев, которые обеспечивали регистрацию криминальных автомобилей. Наказание, назначенное им судом, составило по восемь лет лишения свободы. У них конфисковано имущество, каждый из них лишен звания майора.