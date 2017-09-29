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15:30 (мск), источник: ЕАН

Евгений Ройзман: в Екатеринбурге эвакуировали 28 школ

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что на данный момент в городе эвакуировано 72 объекта.

«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика», — написал он в соцсетях.

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Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла информация о минировании более двух десятков зданий, среди которых почти все городские торговые центры, несколько школ, администрация губернатора, здания правительства и некоторых министерств, вузов.

Мэрия призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Сити-менеджер Екатеринбурга призвал горожан не паниковать из-за лжеминеров Счет «заминированных» зданий в Екатеринбурге уже пошел на десятки.

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