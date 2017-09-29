Евгений Ройзман: в Екатеринбурге эвакуировали 28 школ

«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика», — написал он в соцсетях.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла информация о минировании более двух десятков зданий, среди которых почти все городские торговые центры, несколько школ, администрация губернатора, здания правительства и некоторых министерств, вузов.