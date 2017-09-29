В Уфе на кабельном заводе погрузчик наехал на рабочего

У пострадавшего диагностированы переломы обеих ног, сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции. В ведомстве провели собственное расследование, по итогам которого стало известно, что несчастный случай связан с производством.

Инспекторы установили, что причинами инцидента стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.