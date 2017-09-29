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15:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на кабельном заводе погрузчик наехал на рабочего

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. На территории гаражного бокса ООО «Уфимкабель» в Демском районе 7 сентября произошел несчастный случай. Во время уборки погрузчик задним ходом наехал на ногу рабочего.

У пострадавшего диагностированы переломы обеих ног, сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции. В ведомстве провели собственное расследование, по итогам которого стало известно, что несчастный случай связан с производством.

Инспекторы установили, что причинами инцидента стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей.

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