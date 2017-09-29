Житель Азова осужден за драку с полицейским

Как сообщает пресс-служба суда, установлено, что житель Азова пришел в участковый пункт полиции и спровоцировал конфликт с находившимся там сотрудником МО МВД России «Азовский» и попытался ударить его ножом.

В ходе последовавшей борьбы мужчина нанес участковому несколько ударов по лицу. Затем полицейскому удалось надеть на азовчанина наручники.

Сообщается, что мужчина признал свою вину в совершенном преступлении, в связи с чем его дело было рассмотрено в особом порядке.