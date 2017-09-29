Житель Азова осужден за драку с полицейским
Приговор по делу обвиняемого в драке с полицейским вынес Азовский городской суд.
Приговор по делу обвиняемого в драке с полицейским вынес Азовский городской суд.
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В ходе последовавшей борьбы мужчина нанес участковому несколько ударов по лицу. Затем полицейскому удалось надеть на азовчанина наручники.
Сообщается, что мужчина признал свою вину в совершенном преступлении, в связи с чем его дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд признал жителя Азова виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.