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17:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Житель Азова осужден за драку с полицейским

Приговор по делу обвиняемого в драке с полицейским вынес Азовский городской суд.

Как сообщает пресс-служба суда, установлено, что житель Азова пришел в участковый пункт полиции и спровоцировал конфликт с находившимся там сотрудником МО МВД России «Азовский» и попытался ударить его ножом.

В ходе последовавшей борьбы мужчина нанес участковому несколько ударов по лицу. Затем полицейскому удалось надеть на азовчанина наручники.

Сообщается, что мужчина признал свою вину в совершенном преступлении, в связи с чем его дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд признал жителя Азова виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.

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