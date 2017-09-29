Два кубинца пытались прорваться через границу в Польшу

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Два гражданина Кубы пытались прорваться в Польшу возле пункта пропуска «Козловичи», сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Информация о двух неизвестных мужчинах на трассе М1 поступила брестским пограничникам днем 28 сентября от местных жителей.

«В данный район выехала тревожная группа, вскоре сработал один из участков сигнализационного комплекса», — сказали в ГПК.

Пограничники нашли на контрольно-следовой полосе следы, ведущие к границе с Польшей. Впоследствии при помощи служебной собаки нашли нарушителей — граждан Кубы. Мужчины собирались попасть в Польшу, а затем — в Испанию. При себе у нелегалов были мобильные телефоны и около 200 долларов.