Два кубинца пытались прорваться через границу в Польшу
Нелегалы помещены в ИВС Брестской пограничной группы, мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.
Нелегалы помещены в ИВС Брестской пограничной группы, мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Два гражданина Кубы пытались прорваться в Польшу возле пункта пропуска «Козловичи», сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Информация о двух неизвестных мужчинах на трассе М1 поступила брестским пограничникам днем 28 сентября от местных жителей.
«В данный район выехала тревожная группа, вскоре сработал один из участков сигнализационного комплекса», — сказали в ГПК.
Пограничники нашли на
Кубинцев задержали, они помещены в ИВС Брестской пограничной группы. Мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.