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15:32 (мск), источник: Sputnik.by

Два кубинца пытались прорваться через границу в Польшу

Нелегалы помещены в ИВС Брестской пограничной группы, мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Два гражданина Кубы пытались прорваться в Польшу возле пункта пропуска «Козловичи», сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Информация о двух неизвестных мужчинах на трассе М1 поступила брестским пограничникам днем 28 сентября от местных жителей.

«В данный район выехала тревожная группа, вскоре сработал один из участков сигнализационного комплекса», — сказали в ГПК.

Пограничники нашли на контрольно-следовой полосе следы, ведущие к границе с Польшей. Впоследствии при помощи служебной собаки нашли нарушителей — граждан Кубы. Мужчины собирались попасть в Польшу, а затем — в Испанию. При себе у нелегалов были мобильные телефоны и около 200 долларов.

Кубинцев задержали, они помещены в ИВС Брестской пограничной группы. Мужчинам грозит депортация с запретом въезда в республику.

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