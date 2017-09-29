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15:31 (мск), источник: Sputnik.by

СК о смертельном ДТП в Витебске: житель Латвии сбил пенсионерку

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела о смертельном наезде в Витебске: поздно вечером гражданин Латвии сбил на дороге неизвестную пожилую женщину.

Источник: Sputnik.by

Управлением СК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, это «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщила собеседница Sputnik.

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Смертельное ДТП произошло поздним вечером 28 сентября около 22:20 вблизи автозаправочной станции «Белоруснефть», расположенной по адресу Бешенковичское шоссе, 52 в Витебске.

«Гражданин Латвии 1962 года рождения, управляя автомобилем “Шкода Октавия”, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщила Сахарова.

Смертельное ДТП в Витебске\: житель Латвии сбил пенсионерку.

Личность женщины устанавливается, на вид ей 70−80 лет. Причем светоотражающих элементов в момент перехода улицы на женщине не было, отметила представитель СК.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся допросы водителя, который управлял транспортным средством, устанавливаются и допрашиваются свидетели», — добавила Сахарова.

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