СК о смертельном ДТП в Витебске: житель Латвии сбил пенсионерку

Источник: Sputnik.by

Управлением СК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, это «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщила собеседница Sputnik.

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Смертельное ДТП произошло поздним вечером 28 сентября около 22:20 вблизи автозаправочной станции «Белоруснефть», расположенной по адресу Бешенковичское шоссе, 52 в Витебске.

«Гражданин Латвии 1962 года рождения, управляя автомобилем “Шкода Октавия”, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщила Сахарова.

Смертельное ДТП в Витебске\: житель Латвии сбил пенсионерку.

Личность женщины устанавливается, на вид ей 70−80 лет. Причем светоотражающих элементов в момент перехода улицы на женщине не было, отметила представитель СК.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.