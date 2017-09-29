В Екатеринбурге продолжается «минирование»: ТЦ «Аида», ТЦ «Омега» и ТЦ «Европа»

Людей вывели на улицу. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, горожане сообщают, что на остановке «Коммунистической» досматривают все троллейбусы.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге «заминировали»: резиденцию губернатора Свердловской области, здание правительства региона, МУГИСО, Главпочтамт, несколько школ, детский сад, ТРЦ «МЕГА», «Гринвич, “Радуга-парк”, Парк-Хаус», ТРЦ «Алатырь», ТЦ «Дирижабль», ТЦ «Кит», «Таганский ряд», УрГУПС, несколько отделений Сбербанка, отделение налоговой, «Ботанику молл», ТЦ «Гранат» и гипермаркет «Дом», Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, УрГАУ и ККТ «Космос», ТЦ «Пассаж», РАНХиГС, УрГЭУ-СИНХ, РГППУ, ТРЦ «Мегаполис», ТРЦ «Карнавал», ТЦ «Глобус», троллейбусное депо, УрГПУ, УГГУ и УрГЮУ, отделение Пенсионного фонда, Институт связи, представительство ХМАО, Театр кукол, автовокзал, УГМУ, и другие здания.

<div id="vk_post_-14297077_432460"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-14297077_432460", -14297077, 432460, 'GvBwhkYlc7yGbL08_tkcg08dMrEh')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

По официальным данным, всего «заминировано» более 40 зданий, по неофициальным — цифра перевалила за 55.

«Минирование» также коснулось общественного транспорта. По сообщениям очевидцев, пассажиров высаживали, а салоны проверяли на наличие подозрительных предметов.

Со спецзаявлением уже выступила администрация Екатеринбурга. Горожан попросили не паниковать.