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16:02 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге продолжается «минирование»: ТЦ «Аида», ТЦ «Омега» и ТЦ «Европа»

В Екатеринбурге продолжается череда «минирований». По сообщениям очевидцев, в настоящее время «заминировали» три торговых центра: «Аида», «Омега» и «Европа», передает корреспондент Накануне.RU.

Людей вывели на улицу. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, горожане сообщают, что на остановке «Коммунистической» досматривают все троллейбусы.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге «заминировали»: резиденцию губернатора Свердловской области, здание правительства региона, МУГИСО, Главпочтамт, несколько школ, детский сад, ТРЦ «МЕГА», «Гринвич, “Радуга-парк”, Парк-Хаус», ТРЦ «Алатырь», ТЦ «Дирижабль», ТЦ «Кит», «Таганский ряд», УрГУПС, несколько отделений Сбербанка, отделение налоговой, «Ботанику молл», ТЦ «Гранат» и гипермаркет «Дом», Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, УрГАУ и ККТ «Космос», ТЦ «Пассаж», РАНХиГС, УрГЭУ-СИНХ, РГППУ, ТРЦ «Мегаполис», ТРЦ «Карнавал», ТЦ «Глобус», троллейбусное депо, УрГПУ, УГГУ и УрГЮУ, отделение Пенсионного фонда, Институт связи, представительство ХМАО, Театр кукол, автовокзал, УГМУ, и другие здания.

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По официальным данным, всего «заминировано» более 40 зданий, по неофициальным — цифра перевалила за 55.

«Минирование» также коснулось общественного транспорта. По сообщениям очевидцев, пассажиров высаживали, а салоны проверяли на наличие подозрительных предметов.

Со спецзаявлением уже выступила администрация Екатеринбурга. Горожан попросили не паниковать.

По последним данным, «заминированными» оказались более 70 объектов.

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