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16:05 (мск), источник: Nakanune.ru

«Спецслужбы найдут и заказчиков этой акции, и исполнителей, обрежут им все телефонные провода, и не только провода», — депутат Госдумы о «минировании» Екатеринбурга

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов выразил уверенность, что заказчики и исполнители сегодняшних событий в Екатеринбурге будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

«Необходимо признать: сегодня Екатеринбург столкнулся с новой формой террористической угрозы — дистанционным террором. Используя высокие технологии, организаторы сегодняшнего массового лжеминирования десятков, а по последним данным, 72 объектов, образовательных учреждений, торговых центров, органов власти намеревались, по всей видимости, нанести серьезный экономический и психологический ущерб, дезориентировать и запугать население. Именно поэтому сейчас важно сохранять спокойствие, довериться профессионализму специальных служб. Уверен, что наши спецслужбы найдут и заказчиков этой акции, и непосредственных исполнителей, обрежут им все телефонные провода, и не только провода, а также сделают всё необходимое для того, чтобы у остальных одиозных личностей отпало всякое желание проявить себя таким образом. Терроризму в любой его форме нет оправдания», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

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Напомним, сегодня в Екатеринбурге «заминировали»: резиденцию губернатора Свердловской области, здание правительства региона, МУГИСО, Главпочтамт, несколько школ, детский сад, ТРЦ «МЕГА», «Гринвич, “Радуга-парк”, Парк-Хаус», ТРЦ «Алатырь», ТЦ «Дирижабль», ТЦ «Кит», «Таганский ряд», УрГУПС, несколько отделений Сбербанка, отделение налоговой, «Ботанику молл», ТЦ «Гранат» и гипермаркет «Дом», Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, УрГАУ и ККТ «Космос», ТЦ «Пассаж», РАНХиГС, УрГЭУ-СИНХ, РГППУ, ТРЦ «Мегаполис», ТРЦ «Карнавал», ТЦ «Глобус», троллейбусное депо, УрГПУ, УГГУ и УрГЮУ, отделение Пенсионного фонда, Институт связи, представительство ХМАО, Театр кукол, автовокзал, УГМУ, и другие здания.

По официальным данным, всего «заминировано» более 40 зданий, по неофициальным — цифра перевалила за 55.

«Минирование» также коснулось общественного транспорта. По сообщениям очевидцев, пассажиров высаживали, а салоны проверяли на наличие подозрительных предметов.

Со спецзаявлением уже выступила администрация Екатеринбурга. Горожан попросили не паниковать.

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