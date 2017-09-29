«Спецслужбы найдут и заказчиков этой акции, и исполнителей, обрежут им все телефонные провода, и не только провода», — депутат Госдумы о «минировании» Екатеринбурга

«Необходимо признать: сегодня Екатеринбург столкнулся с новой формой террористической угрозы — дистанционным террором. Используя высокие технологии, организаторы сегодняшнего массового лжеминирования десятков, а по последним данным, 72 объектов, образовательных учреждений, торговых центров, органов власти намеревались, по всей видимости, нанести серьезный экономический и психологический ущерб, дезориентировать и запугать население. Именно поэтому сейчас важно сохранять спокойствие, довериться профессионализму специальных служб. Уверен, что наши спецслужбы найдут и заказчиков этой акции, и непосредственных исполнителей, обрежут им все телефонные провода, и не только провода, а также сделают всё необходимое для того, чтобы у остальных одиозных личностей отпало всякое желание проявить себя таким образом. Терроризму в любой его форме нет оправдания», — прокомментировал ситуацию парламентарий.