Крупный пожар произошел в промышленной зоне Новосибирска
По предварительным данным, никто не пострадал.
По предварительным данным, никто не пострадал.
НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пустом ангаре площадью 2 тыс. кв. м в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в
«В 18:26 (14:26 мск) по вызову выехали три пожарные бригады. Горел ангар площадью 20 на 100 м. Пустой, неэксплуатируемый. Угрозы ничему нет», — сказал ТАСС руководитель