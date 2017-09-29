Крупный пожар произошел в промышленной зоне Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пустом ангаре площадью 2 тыс. кв. м в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.