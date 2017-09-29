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16:02 (мск), источник: ТАСС

Адвокат: следствие предъявило обвинение в мошенничестве гендиректору «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой в пятницу на допросе в Следственном комитете предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил старший партнер в коллегии адвокатов «Юков и партнеры», адвокат Кочнева Михаил Воронин.

Источник: РИА "Новости"

«Допрос идет, обвинение предъявлено обоим фигурантам дела — Кочневу и Пантелеевой», — сказал адвокат.

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Следствие должно определиться с ходатайством в суд об избрании топ-менеджерам «ВИМ-Авиа» меры пресечения.

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, совладельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Рашид Мурсекаев в четверг должен был явиться на допрос к следователю, накануне ему была направлена соответствующая повестка.

После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК.

По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.
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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алюнин В 66 лет
"Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом"....
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