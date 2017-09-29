Адвокат: следствие предъявило обвинение в мошенничестве гендиректору «ВИМ-Авиа»

«Допрос идет, обвинение предъявлено обоим фигурантам дела — Кочневу и Пантелеевой», — сказал адвокат.
Следствие должно определиться с ходатайством в суд об избрании топ-менеджерам «ВИМ-Авиа» меры пресечения.
Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, совладельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Рашид Мурсекаев в четверг должен был явиться на допрос к следователю, накануне ему была направлена соответствующая повестка.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК.
По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.