Адвокат: следствие предъявило обвинение в мошенничестве гендиректору «ВИМ-Авиа»

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, совладельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Рашид Мурсекаев в четверг должен был явиться на допрос к следователю, накануне ему была направлена соответствующая повестка.

После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК.