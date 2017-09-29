Возбуждено дело против калининградца, избившего полицейского у казино
В Калининграде следственный комитет продолжает расследование инцидента, который произошел возле казино в поселке Куликово Зеленоградского района.
В Калининграде следственный комитет продолжает расследование инцидента, который произошел возле казино в поселке Куликово Зеленоградского района.
Как сообщалось ранее, полицейские задержали калининградца, который разбил авто владельца казино. Когда буйного мужчину посадили в машину, в конфликт вмешался приятель. Этот инцидент получил продолжение — против 27-летнего жителя Калининграда возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
«Знакомый мужчины, который разбил автомобиль, был нетрезв и хотел воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции. Он открыл водительскую дверь служебного полицейского автомобиля и нанес
Итогом потасовки стали ушибы, раны и кровоподтеки на лице сержанта полиции.
Сейчас следователи изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, зафиксировавших инцидент.