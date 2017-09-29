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17:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Возбуждено дело против калининградца, избившего полицейского у казино

В Калининграде следственный комитет продолжает расследование инцидента, который произошел возле казино в поселке Куликово Зеленоградского района.

Как сообщалось ранее, полицейские задержали калининградца, который разбил авто владельца казино. Когда буйного мужчину посадили в машину, в конфликт вмешался приятель. Этот инцидент получил продолжение — против 27-летнего жителя Калининграда возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Знакомый мужчины, который разбил автомобиль, был нетрезв и хотел воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции. Он открыл водительскую дверь служебного полицейского автомобиля и нанес полицейскому-водителю следственно-оперативной группы не менее шести ударов в область головы», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Итогом потасовки стали ушибы, раны и кровоподтеки на лице сержанта полиции.

Сейчас следователи изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, зафиксировавших инцидент.

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