Возбуждено дело против калининградца, избившего полицейского у казино

Как сообщалось ранее, полицейские задержали калининградца, который разбил авто владельца казино. Когда буйного мужчину посадили в машину, в конфликт вмешался приятель. Этот инцидент получил продолжение — против 27-летнего жителя Калининграда возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».