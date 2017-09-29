Пропавшая в Киргизии туристка из Израиля найдена мертвой
В горах Кыргызстана нашли тело пропавшей несколько дней назад туристки из Израиля Хиллы Ливне.
В горах Кыргызстана нашли тело пропавшей несколько дней назад туристки из Израиля Хиллы Ливне.
В горах Кыргызстана нашли тело пропавшей несколько дней назад туристки из Израиля Хиллы Ливне, сообщает Turmush.
Тело пропавшей 26 сентября израильтянки было обнаружено в Аксыйском районе российским дроном между скалами.
Как оказалось, группа туристов должна была перейти через скалистую местность к озеру
Они застряли между скалистыми горами. Ребята отправились за помощью, а девушка осталась там, после этого ее никто не видел.
В поисках были задействованы вертолет генштаба вооруженных сил республики, сотрудники МЧС и волонтеры.
Спустя три дня ее тело обнаружил дрон. Выяснилось, что Хилла сорвалась со скалы и разбилась насмерть.