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17:30 (мск), источник: Nur.kz

Пропавшая в Киргизии туристка из Израиля найдена мертвой

В горах Кыргызстана нашли тело пропавшей несколько дней назад туристки из Израиля Хиллы Ливне.

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В горах Кыргызстана нашли тело пропавшей несколько дней назад туристки из Израиля Хиллы Ливне, сообщает Turmush.

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Тело пропавшей 26 сентября израильтянки было обнаружено в Аксыйском районе российским дроном между скалами.

Как оказалось, группа туристов должна была перейти через скалистую местность к озеру Сары-Челек. Но молодые люди заблудились.

Они застряли между скалистыми горами. Ребята отправились за помощью, а девушка осталась там, после этого ее никто не видел.

В поисках были задействованы вертолет генштаба вооруженных сил республики, сотрудники МЧС и волонтеры.

Спустя три дня ее тело обнаружил дрон. Выяснилось, что Хилла сорвалась со скалы и разбилась насмерть.

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