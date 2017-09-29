Ночной вылет жестко севшего близ Акколя вертолета объяснили в прокуратуре

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 сен — Sputnik. Экипаж вертолета, потерпевшего неделю назад крушение в Акмолинской области, объяснил причину ночного вылета, сообщили Sputnik Казахстан в Кокшетауской транспортной прокуратуре.

Читайте также Зампред КНБ прокомментировал хакерские атаки на банки

Как сообщили в ведомстве, причины крушения вертолета выясняет созданная Комитетом гражданской авиации специальная комиссия. Сейчас полиция допрашивает свидетелей, идет сбор документов, назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что вертолет был задействован для тушения пожара в Аккольском районе.

«По предварительным данным, у них была неисправность, они вызвали техника, который провел ремонт вертолета. Там был пожар, была опасность оказаться в его эпицентре, и утром им надо было делать новый облет, этим они объясняют причину ночного вылета», — сообщил курирующий ход расследования заместитель Кокшетауского транспортного прокурора Дулат Есмагамбетов.

ЧП произошло в ночь на 22 сентября в шести километрах от Акколя: вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании «Тянь-Шань», при заходе на посадку столкнулся с землей. В результате вертолет полностью сгорел, ожог тела получил госпитализированный авиатехник Г. А. Балуев, два члена экипажа — В. В. Маньков и Д. Е. Байбусинов — получили незначительные повреждения.