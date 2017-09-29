В Екатеринбурге в общей сложности «заминировали» более 80 объектов
В Екатеринбурге по состоянию на 18.30 29 сентября «заминировали» порядка 85 объектов. ..
В Екатеринбурге по состоянию на 18.30 29 сентября «заминировали» порядка 85 объектов. ..
nakanune.ru">Накануне.RU собрало все эвакуированные объекты на одной карте.
Напомним, массовое «минирование» зданий в столице Среднего Урала началось сегодня в районе 12.00 и продолжалось на протяжении всего дня. Первыми от «террористов» пострадали резиденция губернатора Свердловской области, здание правительства региона, а также нескольких министерств.
После этого «минирование» перекинулось на социальные объекты: школы и детские сады. Больницы «минеры» обошли стороной.
От социальных объектов лжеминеры перешли на
Не обошло стороной «минирование» и Южный автовокзал.
Кроме того, «минирование» затронуло и общественный транспорт. Сотрудники правоохранительных органов проверяли салоны на наличие подозрительных предметов. Пассажиров просили выйти.
Добавим, что во всех случаях «минирования» здания людей эвакуировали. На месте работали экстренные службы города.
Со спецобращением выступила городская администрация. Екатеринбуржцев попросили не паниковать.
Свою оценку ситуации уже дали в Госдуме. В частности, там выразили уверенность, что заказчики и исполнители массового «минирования» будут найдены и понесут предусмотренную законом ответственность.