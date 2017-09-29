В Воложине лошадь покусала авто, хулиганку ищут
В милицию обратилась жительница города Воложин с заявлением о повреждении ее личного нового автомобиля Renault Duster.
В милицию обратилась жительница города Воложин с заявлением о повреждении ее личного нового автомобиля Renault Duster.
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине лошадь покусала автомобиль местной жительницы, животное ищут, сообщила БЕЛТА главный специалист управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская.
В сентябре в милицию обратилась жительница города Воложин с заявлением о повреждении ее личного нового автомобиля Renault Duster.
Для выяснения всех обстоятельств в составе
С одной стороны, эксперт исключил факт преступного действия человека. Но с другой, теперь сотрудникам Воложинского РОВД необходимо установить виновное животное, которому автомобиль пришелся по вкусу, а также его хозяина.
Между тем в Германии в подобном случае дело дошло до суда: неосторожная парковка слишком близко к загону стоила владельцу спорткара McLaren Spider нескольких заметных царапин от крепких зубов осла Витуса. Ремонт машины обошелся в 30 тыс. евро, но хозяин осла отказался возмещать ущерб.