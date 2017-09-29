В Воложине лошадь покусала авто, хулиганку ищут

Источник: БЕЛТА

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине лошадь покусала автомобиль местной жительницы, животное ищут, сообщила БЕЛТА главный специалист управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская.

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В сентябре в милицию обратилась жительница города Воложин с заявлением о повреждении ее личного нового автомобиля Renault Duster.

Для выяснения всех обстоятельств в составе следственно-оперативной группы на место выехал и эксперт-криминалист Госкомитета судебных экспертиз. Результаты осмотра повреждений на автомобиле оказались неожиданными. Это были следы от зубов животного, вероятно лошади.

С одной стороны, эксперт исключил факт преступного действия человека. Но с другой, теперь сотрудникам Воложинского РОВД необходимо установить виновное животное, которому автомобиль пришелся по вкусу, а также его хозяина.